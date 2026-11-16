इजरायल में प्रधानमंत्री पद के दावेदार आइजनकोट ने नेतन्याहू से मांगा इस्तीफा
इजरायल में संसदीय चुनाव के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। इजरायल के अगले प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदार गादी आइजनकोट ने खुले तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की है।
आइजनकोट का आरोप है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके दल का रवैया इजरायली लोकतंत्र के लिए सीधा और तत्काल खतरा बन गया है।
उन्होंने यह बात तब कही, जब ऐसी खबरें सामने आईं कि नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ इदो नॉर्दन ने हालिया चुनाव में कथित तौर पर दखल दिया था।
अरब दल के 3 सदस्य गिरफ्तार
चुनाव से ठीक पहले नॉर्दन ने पुलिस से संपर्क किया था और बिना आधार वाले आरोप के बाद अरब-इजरायली रा'आम पार्टी के 3 सदस्यों को बिना किसी ठोस सबूत के गिरफ्तार कर लिया गया।
इसके बावजूद, जब अरब पार्टियों ने संसद में ज्यादा सीटें जीतीं, तो नेतन्याहू ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया।
वहीं, आइजनकोट अब पूरे मामले की गहन जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ, नेतन्याहू की टीम किसी भी गलत काम से साफ इनकार कर रही है और अपने किए का बचाव कर रही है।
फिलहाल, कोई भी पार्टी अभी तक सरकार नहीं बना पाई है, ऐसे में इजरायल में राजनीतिक हालात अभी भी अनिश्चित बने हुए हैं।