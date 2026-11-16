इजरायल में प्रधानमंत्री पद के दावेदार आइजनकोट ने नेतन्याहू से मांगा इस्तीफा

चुनाव से ठीक पहले नॉर्दन ने पुलिस से संपर्क किया था और बिना आधार वाले आरोप के बाद अरब-इजरायली रा'आम पार्टी के 3 सदस्यों को बिना किसी ठोस सबूत के गिरफ्तार कर लिया गया।

इसके बावजूद, जब अरब पार्टियों ने संसद में ज्यादा सीटें जीतीं, तो नेतन्याहू ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया।

वहीं, आइजनकोट अब पूरे मामले की गहन जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ, नेतन्याहू की टीम किसी भी गलत काम से साफ इनकार कर रही है और अपने किए का बचाव कर रही है।

फिलहाल, कोई भी पार्टी अभी तक सरकार नहीं बना पाई है, ऐसे में इजरायल में राजनीतिक हालात अभी भी अनिश्चित बने हुए हैं।