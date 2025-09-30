म्यांमार में आया 4.7 तीव्रता का भूकंप, भारत के इन राज्यों तक लगे झटके

विशेषज्ञों के मुताबिक, म्यांमार में आए भूकंप के झटके भारत में नागालैंड, असम , मिजोरम और मणिपुर में भी अहसास किए गए हैं। इससे पहले 27 सितंबर को बांग्लादेश में भी 3.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके झटके भारत में महसूस किए गए थे। बांग्लादेश में भूकंप के तीसरे दिन म्यांमार में झटके लगे हैं। बांग्लादेश में भूकंप 10 किलोमीटर गहराई में था, जो कोलकाता से करीब 89 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व में था।

झटका

तिब्बत और महाराष्ट्र में भी भूकंप

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, मंगलवार को ही सुबह तिब्बत में भी भूकंप के झटके लगे हैं, जिसकी तीव्रता 3.3 मापी गई है। सुबह साढ़े 4 बजे आए भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी। भूकंप का केंद्र अरुणाचल प्रदेश और असम के करीब था। महाराष्ट्र के सतारा में भी रात 12 बजे के बाद 3.4 तीव्रता का भूकंप आया है, जो 5 किलोमीटर गहराई में था। यहां किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं है।