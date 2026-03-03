इजरायल और अमेरिका से जंग के बीच ईरान के गेराश में भूकंप आया, 4.3 रही तीव्रता

भूकंप

क्या परमाणु परीक्षण के कारण आया भूकंप?

ईरान में क्षेत्रीय तनाव और नतान्ज़ परमाणु संयंत्र के पास की गतिविधियों को लेकर उपग्रह रिपोर्ट के बाद चर्चा है कि कहीं परमाणु परीक्षण की वजह से भूकंप नहीं आया। हालांकि, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। विशेषज्ञ प्राकृतिक भूकंपीय गतिविधि और विस्फोटों के बीच स्पष्ट अंतर कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि गेराश दक्षिणी ईरान ज़ाग्रोस वलन-दबाव बेल्ट के अंतर्गत आता है, जो एक सक्रिय भूगर्भीय क्षेत्र है जहां प्राकृतिक प्लेटों की वजह से भूकंप आम बात है।