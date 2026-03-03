इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, देशभर में हलचल

इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी सुमात्रा द्वीप पर 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था, जिससे आचे प्रांत के निकटवर्ती क्षेत्र हिल गए थे। उस समय भूकंप 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर आया, जिससे निवासियों में थोड़ी घबराहट पैदा हो गई है। उस समय भी किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं आई थी। जुलाई 2025 में तनिमबार द्वीप समूह में 6.7 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया था।

भूकंप

इंडोनेशिया में आते रहते हैं भूकंप

इंडोनेशिया 'पैसिफिक रिंग ऑफ फायर' में स्थित है, जो भूकंप के मामले में अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र माना जाता है। यहां पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्लेटें आपस में मिलती हैं और बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न करती हैं।यह भूकंपीय घटनाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। इंडोनेशिया का सुमात्रा क्षेत्र एक प्रमुख विवर्तनिक टकराव क्षेत्र पर स्थित है जो पूर्व में पापुआ से लेकर पश्चिम में हिमालयी क्षेत्र तक 8,000 किलोमीटर से अधिक लंबा है।