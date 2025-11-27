इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में एक दिन पहले आई है बाढ़

इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर 6.3 तीव्रता का भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका

लेखन गजेंद्र 11:32 am Nov 27, 202511:32 am

क्या है खबर?

इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर गुरुवार को 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है, जिससे आचे प्रांत के निकटवर्ती क्षेत्र हिल गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, भूकंप 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर आया है, जिसने निवासियों में थोड़ी घबराहट पैदा हो गई है। हालांकि, अभी तक सुनामी का कोई खतरा नहीं है। भूकंप से बाढ़ और भूस्खलन की संभावना जताई जा रही है। अभी भूकंप से किसी प्रकार के क्षति की खबर सामने नहीं आई है।