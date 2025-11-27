इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर 6.3 तीव्रता का भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका
क्या है खबर?
इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर गुरुवार को 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है, जिससे आचे प्रांत के निकटवर्ती क्षेत्र हिल गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, भूकंप 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर आया है, जिसने निवासियों में थोड़ी घबराहट पैदा हो गई है। हालांकि, अभी तक सुनामी का कोई खतरा नहीं है। भूकंप से बाढ़ और भूस्खलन की संभावना जताई जा रही है। अभी भूकंप से किसी प्रकार के क्षति की खबर सामने नहीं आई है।
बाढ़
बाढ़ से जूझ रहा है इंडोनेशिया
यह भूकंप तब आया, जब उत्तरी सुमात्रा प्रांत पर एक दिन पहले मूसलाधार बारिश के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन होने से 24 से अधिक की जान गई है। बारिश के कारण नदियों के तटबंध टूट जाने और पहाड़ी गांवों में कीचड़ के कारण बचाव दल सुमात्रा प्रांत के 11 प्रभावित शहरों तक नहीं पहुंच पा रहा था। बता दें कि इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' पर है, जो भूकंपीय रूप से सक्रिय माना जाता है।
ट्विटर पोस्ट
इंडोनेशिया में फटा था ज्वालामुखी
ब्रेकिंग न्यूज़ : इंडोनेशिया में माउंट मेरापी ज्वालामुखी फट गया है— Umashankar Singh उमाशंकर सिंह (@umashankarsingh) November 27, 2025
pic.twitter.com/0J7aohL0hC
जानकारी
इंडोनेशिया में ज्वालामुखी भी फटा
वोल्केनो डिस्कवरी ने ज्वालामुखी विज्ञान एवं भूवैज्ञानिक खतरा केंद्र और ज्वालामुखी विज्ञान एवं मितिगासी बेनकाना भूविज्ञान केंद्र के हवाले से बताया कि इंडोनेशिया में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में पिछले दिनों विस्फोट हुआ है, जो अभी जारी है। यह सक्रिय ज्वालामुखी है।
ट्विटर पोस्ट
इंडोनेशिया में बाढ़
The force of a flash flood destroyed the Gunuang Nago Project Bridge in Padang City, cutting the connection between Pauh and Kuranji sub-districts in Indonesia this morning. pic.twitter.com/vmA9amGs9W— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 27, 2025