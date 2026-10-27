नीदरलैंड में 25,000 सरकारी नौकरियां होंगी AI के हवाले, अरबों डॉलर की बचत का लक्ष्य

कर्मचारियों की यह कटौती कई मंत्रालयों और नीति बनाने वाली एजेंसियों में होगी। कुछ जगहों पर तो 60 प्रतिशत तक स्टाफ कम किया जा सकता है। हालांकि, पुलिस और रक्षा जैसी बहुत ज़रूरी सेवाएं इस बदलाव से अप्रभावित रहेंगी।

इन क्षेत्रों में AI को कैसे लागू किया जाएगा, इसकी विस्तृत योजना अगले साल पेश की जाएगी।

सरकारी कामकाज को आसान और सुव्यवस्थित बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करने में नीदरलैंड्स अब सबसे आगे निकल गया है।