कांगो में इबोला मरीजों का इलाज करने वाली नर्स की हत्या, अफवाह के कारण भीड़ ने ले ली जान

कांगो में मई महीने से अब तक इबोला के इस प्रकोप ने 4,800 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली है। ऐसे में स्वास्थ्य टीमों पर हो रहे लगातार हमलों से स्थिति और भी खराब होती जा रही है।

हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि स्वास्थ्यकर्मियों को अब अपना काम करने के लिए पुलिस सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। उसका कहना है कि ये घटनाएं साफ बताती हैं कि गलत जानकारी और अफवाहों से लड़ना कितना जरूरी है और ऐसे स्वास्थ्य संकटों के दौरान अग्रिम पंक्ति में काम कर रहे लोगों की सुरक्षा कितनी अहम है।