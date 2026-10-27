कांगो में इबोला मरीजों का इलाज करने वाली नर्स की हत्या, अफवाह के कारण भीड़ ने ले ली जान
लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (DRC) में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां बाफवासेंडे इलाके में एक गुस्साई भीड़ ने एक नर्स को मौत के घाट उतार दिया और एक अन्य स्वास्थ्यकर्मी को बुरी तरह घायल कर दिया।
ये दोनों स्वास्थ्यकर्मी इबोला महामारी के प्रकोप से निपटने में जुटे हुए थे।
दरअसल, ऐसी अफवाहें फैल गई थीं कि ये स्वास्थ्यकर्मी दूषित पानी के जरिए लोगों में संक्रमण फैला रहे हैं, जिसके बाद हथियारों से लैस लोगों ने उन पर हमला किया।
हमलों से इबोला संकट और गहराया
कांगो में मई महीने से अब तक इबोला के इस प्रकोप ने 4,800 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली है। ऐसे में स्वास्थ्य टीमों पर हो रहे लगातार हमलों से स्थिति और भी खराब होती जा रही है।
हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि स्वास्थ्यकर्मियों को अब अपना काम करने के लिए पुलिस सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। उसका कहना है कि ये घटनाएं साफ बताती हैं कि गलत जानकारी और अफवाहों से लड़ना कितना जरूरी है और ऐसे स्वास्थ्य संकटों के दौरान अग्रिम पंक्ति में काम कर रहे लोगों की सुरक्षा कितनी अहम है।