बांग्लादेश के गोपालगंज में शेख हसीना की वापसी की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है, जिससे वहां तनाव बढ़ गया है।

इन प्रदर्शनों के बाद सरकार ने 500 करोड़ टका के विकास फंड को रोक दिया और ट्रेन सेवाएं भी बंद कर दीं। इस वजह से स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई है।

इस हिंसा में सरकारी संपत्तियों को भी काफी नुकसान हुआ है, यहां तक कि दो पुलिस थानों को भी बंद करना पड़ा।