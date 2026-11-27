बांग्लादेश: शेख हसीना की वापसी से गरमाई बांग्लादेशी सियासत, विरोध प्रदर्शन हुए हिंसक
बांग्लादेश के गोपालगंज में शेख हसीना की वापसी की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है, जिससे वहां तनाव बढ़ गया है।
इन प्रदर्शनों के बाद सरकार ने 500 करोड़ टका के विकास फंड को रोक दिया और ट्रेन सेवाएं भी बंद कर दीं। इस वजह से स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई है।
इस हिंसा में सरकारी संपत्तियों को भी काफी नुकसान हुआ है, यहां तक कि दो पुलिस थानों को भी बंद करना पड़ा।
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार और प्रतिबंधित अवामी लीग में टकराव
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार और प्रतिबंधित अवामी लीग के समर्थकों के बीच चल रहा राजनीतिक टकराव इस पूरे माहौल को और खराब कर रहा है।
सरकार ने विकास के लिए मिलने वाले ये फंड रोक दिए हैं। अब जब विजय दिवस पर शेख हसीना की संभावित वापसी का समय करीब आ रहा है, तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस राजनीतिक खींचतान का अगला मोड़ क्या होगा।