हूती हमलों से सऊदी अरब में हवाई संकट; करीब 1,500 उड़ानें रद्द, हजारों यात्री फंसे

सिर्फ 12 अक्टूबर को रियाद के हवाई अड्डे पर 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं। यह उसकी कुल तयशुदा उड़ानों का 64 प्रतिशत था।

जेद्दा और दम्माम में भी दर्जनों उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। दुबई में सऊदी अरब का वाणिज्य दूतावास अपने फंसे हुए नागरिकों को वापस घर पहुंचाने में लगा है। यह परेशानी केवल स्थानीय नहीं है। एतिहाद, अमीरात और फ्लाईदुबई जैसी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन्स ने भी अपनी उड़ानें रद्द या निलंबित कर दी हैं।

फ्लाईदुबई की रियाद के लिए उड़ानें कम से कम 14 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई हैं। उधर, लुफ्थांसा समूह ने भी 16 अक्टूबर तक रियाद की अपनी सभी उड़ानों को निलंबित करने की घोषणा पहले ही कर दी थी।

इतना ही नहीं, अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने भी एक सुरक्षा चेतावनी जारी करते हुए अमेरिकी ऑपरेटर्स को 10 दिसंबर तक सऊदी अरब के ऊपर से या वहां के लिए उड़ान भरते समय सावधानी बरतने की हिदायत दी है।