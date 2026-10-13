इस साल आर्मेनिया में किराए के दाम 50 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं, इसकी वजह यह है कि रूसियों की बढ़ती संख्या यहां आकर बस रही है।

अधिकारियों के मना करने के बावजूद, लोगों में सेना में भर्ती के एक और दौर को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही, रूस छोड़ने में मदद मांगने वाले लोगों की वजह से स्वयंसेवी संगठनों पर भी भारी दबाव है।

एक संगठन को तो जुलाई से अब तक ऐसी पूछताछ में 8 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी दौरान, सेना इलाकों में लोगों को सेना में शामिल होने के लिए पैसों का लालच दे रही है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर ऐसे पुरुष ही इसमें आ रहे हैं जिनके पास कम कौशल है और भविष्य के ज्यादा अवसर नहीं हैं।