ईरान के साथ तनाव बढ़ने पर अमेरिका ने मध्य पूर्व के 12 देशों के लिए जारी किया सुरक्षा अलर्ट

इन अलर्ट में बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन जैसे देश शामिल हैं।

अमेरिकी विदेश विभाग ने लोगों को खासकर इराक और लेबनान में अपनी उड़ानों की स्थिति की जाँच करने, भीड़-भाड़ वाली जगहों या अमेरिकी ठिकानों से दूर रहने और यात्रा से जुड़े अपडेट के लिए रजिस्टर करने को कहा है।

अमेरिकी दूतावास खुले तो हैं, लेकिन सेवाएं सीमित हो सकती हैं, खासकर यमन में। इसलिए अगर आप इन देशों का रुख कर रहे हैं तो जानकारी लेते रहना बेहद जरूरी है।

नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि यह शत्रुता उस तात्कालिक क्षेत्र से परे तेजी से बढ़ने की क्षमता रखती है, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि लड़ाई के परिणाम सऊदी अरब और पड़ोसी क्षेत्रों से परे भी फैल सकते हैं।

