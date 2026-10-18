काला सागर में ड्रोन हमलों से खलबली, अब बुल्गारिया के जहाज को बनाया निशाना
काला सागर में जहाजों पर ड्रोन हमलों में लगातार इजाफा हो रहा है। हाल ही में एक बल्गेरियाई फेरी भी इसकी चपेट में आई। बुल्गारिया ने इन हमलों के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने से इनकार कर दिया है। वहीं, ऐसे ही हमले रोमानिया के हवाई क्षेत्र में भी घुसपैठ कर चुके हैं। यह स्थिति पड़ोसी देशों के लिए चिंता का विषय बन गई है और क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर रही है।
मार्क रुटे ने दिया अहम बयान
इन हमलों की वजह से बुल्गारिया और रोमानिया में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं और अधिकारी मजबूत सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मार्क रुटे ने बताया, "NATO काला सागर में अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा और जरूरत के हिसाब से अपनी निवारक तथा रक्षा क्षमताओं में बदलाव करेगा।" इस क्षेत्र में होने वाली किसी भी तरह की गड़बड़ी का मतलब दुनिया भर में खाने-पीने की चीज़ों की ऊंची कीमतें हो सकता है। इसलिए आगे जो भी होगा उसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा।