काला सागर में ड्रोन हमलों से खलबली, अब बुल्गारिया के जहाज को बनाया निशाना

इन हमलों की वजह से बुल्गारिया और रोमानिया में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं और अधिकारी मजबूत सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मार्क रुटे ने बताया, "NATO काला सागर में अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा और जरूरत के हिसाब से अपनी निवारक तथा रक्षा क्षमताओं में बदलाव करेगा।" इस क्षेत्र में होने वाली किसी भी तरह की गड़बड़ी का मतलब दुनिया भर में खाने-पीने की चीज़ों की ऊंची कीमतें हो सकता है। इसलिए आगे जो भी होगा उसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा।