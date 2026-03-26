काला सागर में रूसी तेल से लदे तुर्की टैंकर पर ड्रोन हमला

हमला

10 लाख बैरल तेल से लदा है जहाज, इंजन कक्ष में पानी भरा

तुर्की मीडिया के मुताबिक, जहाज पर 10 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल था, जिसके इंजन कक्ष में पानी भर गया। बुधवार आधी रात के बाद तुर्की के आपातकालीन कॉल सेंटर को इंजन में विस्फोट की सूचना मिली। टैंकर की सहायता के लिए आपातकालीन दल भेजे गए थे। अधिकारियों ने पुष्टि की कि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। तुर्की के तटीय सुरक्षा महानिदेशालय ने देश के सबसे बड़े आपातकालीन प्रतिक्रिया पोत, नेने हातुन को घटनास्थल पर तैनात किया है।