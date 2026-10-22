सऊदी के अरामको तेल क्षेत्र पर ड्रोन हमले में नेपाली-फिलीपींस नागरिक की मौत, भारतीय कर्मचारी घायल

अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को कहा कि लगातार हो रहे हमलों के बीच वॉशिंगटन ने गैर-जरूरी अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को सऊदी अरब छोड़ने का आदेश दिया है।

विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि यह फैसला हूती हमलों से जुड़ा है, जिसमें हवाई अड्डों को टारगेट करके किए गए हमले भी शामिल हैं।

पिगॉट ने कहा कि कर्मचारियों और नागरिकों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।