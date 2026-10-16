ट्रंप ने ईरान के पिकैक्स पहाड़ी पर हमले की संभावना जताई, तेहरान का परमाणु स्थल बताया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान से निपटने के लिए परमाणु हथियारों या जमीनी सेना भेजने पर विचार नहीं कर रहे हैं।

न्यूजमैक्स से बात करते हुए उन्होंने 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स' MOAB के इस्तेमाल को लेकर उड़ रही अफवाहों पर सफाई दी। उन्होंने समझाया कि यह बम बेहद ताकतवर जरूर है, लेकिन परमाणु हथियार नहीं है।

ट्रंप ने यह भी साफ किया कि इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों की कोई जरूरत नहीं है।

ट्रंप ने अलग से पिकैक्स माउंटेन पर हमला करने की संभावना भी जताई, जो एक संदिग्ध ईरानी परमाणु स्थल है और माना जाता है कि चट्टानों की परतों के नीचे दबा हुआ है।