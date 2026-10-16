ट्रंप ने ईरान के पिकैक्स पहाड़ी पर हमले की संभावना जताई, तेहरान का परमाणु स्थल बताया
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान से निपटने के लिए परमाणु हथियारों या जमीनी सेना भेजने पर विचार नहीं कर रहे हैं।
न्यूजमैक्स से बात करते हुए उन्होंने 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स' MOAB के इस्तेमाल को लेकर उड़ रही अफवाहों पर सफाई दी। उन्होंने समझाया कि यह बम बेहद ताकतवर जरूर है, लेकिन परमाणु हथियार नहीं है।
ट्रंप ने यह भी साफ किया कि इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों की कोई जरूरत नहीं है।
ट्रंप ने अलग से पिकैक्स माउंटेन पर हमला करने की संभावना भी जताई, जो एक संदिग्ध ईरानी परमाणु स्थल है और माना जाता है कि चट्टानों की परतों के नीचे दबा हुआ है।
ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल के 'टीम वर्क' का जिक्र किया
ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के बीच मजबूत सैन्य सहयोग की तारीफ की। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों ने मिलकर ऐसे कई अभियान चलाए हैं, जिनसे ईरान का नेतृत्व कमजोर हुआ है।
इजरायली अधिकारी भले ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दोबारा जिताने के लिए उनका समर्थन मांग रहे हों, लेकिन ट्रंप ने कहा कि उनके नेतन्याहू और इजरायल के साथ संबंध अच्छे हैं, इसके बावजूद, उन्होंने अभी यह तय नहीं किया है कि वे इजरायल के चुनावों में हस्तक्षेप करेंगे या नहीं।