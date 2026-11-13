अमेरिकी में ट्रंप की लोकप्रियता 30 प्रतिशत गिरी, टैरिफ-ईरान और महंगाई बनी वजह
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग अब गिरकर 32 प्रतिशत पर आ गई है, और उनकी लोकप्रियता एक रिकॉर्ड निचले स्तर, माइनस 30 पर पहुंच चुकी है।
नए सर्वे बताते हैं कि इप्सोस पोल में उनकी डिसअप्रूवल रेट बढ़कर 65 प्रतिशत हो गई है। यह इस साल की शुरुआत के मुकाबले एक बड़ी गिरावट है, जब उनकी अप्रूवल रेटिंग 33 प्रतिशत से 38 प्रतिशत के आसपास थी।
अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में, उनकी सबसे ज्यादा जॉब अप्रूवल रेटिंग 47 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक पहुंच गई थी।
लोगों ने टैरिफ, ईरान युद्ध और महंगाई को बताया वजह
ट्रंप के हाल के कुछ फैसलों से बहुत से लोग नाखुश हैं। सर्वे में शामिल लगभग 36 प्रतिशत लोगों ने उनकी टैरिफ नीतियों को इस गिरावट की एक वजह बताया, वहीं 33 प्रतिशत लोग ईरान में चल रहे युद्ध को संभालने के उनके तरीके से खुश नहीं थे।
महंगाई भी लोगों की राय पर असर डाल रही है, जिससे 29 प्रतिशत उत्तरदाता प्रभावित हुए हैं। इन सभी मुद्दों ने मिलकर इस साल उनकी रेटिंग्स को और भी नीचे धकेल दिया है।