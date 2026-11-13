अमेरिकी में ट्रंप की लोकप्रियता 30 प्रतिशत गिरी, टैरिफ-ईरान और महंगाई बनी वजह

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग अब गिरकर 32 प्रतिशत पर आ गई है, और उनकी लोकप्रियता एक रिकॉर्ड निचले स्तर, माइनस 30 पर पहुंच चुकी है।

नए सर्वे बताते हैं कि इप्सोस पोल में उनकी डिसअप्रूवल रेट बढ़कर 65 प्रतिशत हो गई है। यह इस साल की शुरुआत के मुकाबले एक बड़ी गिरावट है, जब उनकी अप्रूवल रेटिंग 33 प्रतिशत से 38 प्रतिशत के आसपास थी।

अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में, उनकी सबसे ज्यादा जॉब अप्रूवल रेटिंग 47 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक पहुंच गई थी।