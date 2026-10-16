ट्रंप की AI टास्क फोर्स तकनीकी परिषद से रिपोर्ट तैयार कराकर रोकेगी साइबर खतरे

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टास्क फोर्स की हाल ही में एक बैठक हुई है। इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े बड़े खतरों पर विस्तार से बात की गई।

इनमें साइबर सुरक्षा के जोखिम, बायोसुरक्षा के मुद्दे और इन ताकतवर मॉडलों को कैसे काबू में रखा जाए, जैसे अहम विषय शामिल थे।

टास्क फोर्स ने बैठक में नए कानून बनाने की बजाय, राष्ट्रपति की विज्ञान और प्रौद्योगिकी सलाहकार परिषद से एक रिपोर्ट तैयार कराने का फैसला किया है। इस रिपोर्ट में इन और दूसरे खतरों की जांच की जाएगी।