किलिन विला चीन के शेनझेन का कोई सामान्य रिसॉर्ट नहीं है। यह 38 हेक्टेयर में फैला झील के किनारे बना एक खास ठिकाना है।

यहां पहले भी कई गोपनीय दौरे हुए हैं। यहां तक कि सालों पहले उत्तर कोरिया के किम जोंग-इल भी यहां रुकने आए थे।

पहाड़ों और एक झील के करीब शेनझेन एयरपोर्ट के पास बसा यह विला तब पहली पसंद बन जाता है, जब दुनिया के बड़े नेताओं को गोपनीयता और गंभीर बातचीत की जरूरत होती है।