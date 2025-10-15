डोनाल्ड ट्रंप का अब लिखित दावा, 8 महीनों में भारत-पाकिस्तान समेत 8 युद्ध रुकवाए
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रुकवाने के अपने दावों पर पीछे नहीं हट रहे हैं। भारत द्वारा लगातार इनकार किए जाने के बाद अब उन्होंने लिखित दावा किया है। बुधवार को सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को 'शांति का राष्ट्रपति' बताया और इजरायल-हमास युद्ध रुकवाने के बाद 8 महीने में 7 नहीं बल्कि 8 युद्ध रुकवाने के दावे पर मुहर लगा दी। उन्होंने ट्रुथ पर साझा की सूची में भारत-पाकिस्तान युद्ध का भी जिक्र किया है।
युद्ध
ट्रंप ने पोस्टर साझा किया
ट्रंप ने ट्रुथ पर हाथ उठाते हुए तस्वीर वाला एक पोस्टर साझा किया है, जो अमेरिकी विदेश विभाग ने जारी किया है। इसमें लिखा है, "राष्ट्रपति ट्रंप शांति के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ट्रंप ने 8 महीने में 8 युद्ध रुकवाए हैं। कंबोडिया और थाईलैंड, कोसोवो और सर्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा, पाकिस्तान और भारत, इजरायल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, अर्मेनिया और अजरबैजान, इजरायल और हमास।" बता दें कि अभी तक ट्रंप मौखिक तौर पर दावा कर रहे थे।
ट्विटर पोस्ट
ट्रंप ने ट्रुथ पर साझा किया पोस्टर
Here’s proof that Trump is the BEST President in America’s history pic.twitter.com/i2Rg2dHJ6f— MAGA Voice (@MAGAVoice) October 15, 2025
विरोध
भारत कर चुका है ट्रंप के दावे से इनकार
ट्रंप ने कई मौकों पर भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा किया है। उनका दावा है कि टैरिफ और व्यापार की धमकी देकर उन्होंने परमाणु देशों का युद्ध समाप्त करवाया है। हालांकि, भारत किसी व्यापार धमकी के कारण युद्ध रोकने से इनकार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप को फोन करके स्पष्ट किया था कि भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने में तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। पाकिस्तान जरूर युद्ध को रुकवाने में ट्रंप की भूमिका बताता है।