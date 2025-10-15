डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का लिखित दावा किया

डोनाल्ड ट्रंप का अब लिखित दावा, 8 महीनों में भारत-पाकिस्तान समेत 8 युद्ध रुकवाए

लेखन गजेंद्र 01:46 pm Oct 15, 202501:46 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रुकवाने के अपने दावों पर पीछे नहीं हट रहे हैं। भारत द्वारा लगातार इनकार किए जाने के बाद अब उन्होंने लिखित दावा किया है। बुधवार को सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को 'शांति का राष्ट्रपति' बताया और इजरायल-हमास युद्ध रुकवाने के बाद 8 महीने में 7 नहीं बल्कि 8 युद्ध रुकवाने के दावे पर मुहर लगा दी। उन्होंने ट्रुथ पर साझा की सूची में भारत-पाकिस्तान युद्ध का भी जिक्र किया है।