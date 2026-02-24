डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के खिलाफ जाने वाले देशों को चेतावनी दी

ट्रंप ने टैरिफ को लेकर धमकी दी, कहा- अगर अजीब फैसले से खेला तो बुरा होगा

लेखन गजेंद्र 10:10 am Feb 24, 202610:10 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ के खिलाफ दिए गए फैसले को अजीब बताते हुए देशों को धमकी दी है। उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने वाले देशों को चेतावनी दी है कि वे इस अजीब फैसले की आड़ लेकर खेल खेलने की कोशिश न करें, वरना बहुत बुरा होगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर देश व्यापार समझौते से पीछे हटे तो वे और अधिक टैरिफ लगा सकते हैं।