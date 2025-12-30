रूस में पुतिन के आवास पर यूक्रेनी हमले से ट्रंप नाराज, कहा- मैं बेहद गुस्से में
क्या है खबर?
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर सोमवार रात को हुए कथित यूक्रेनी हमले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज हैं। उन्होंने फ्लोरिडा स्थित अपने मार-ए-लागो रिसॉर्ट में कहा कि उन्हें हमले की जानकारी राष्ट्रपति पुतिन की ओर से मिली है, जिससे वह काफी गुस्से हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में यह हमला पूरी तरह अस्वीकार्य है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि शायद घटना न हुई हो।
बयान
क्या बोले ट्रंप?
रिसॉर्ट में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से हमले को लेकर कहा, "आपको पता है मुझे इसके बारे में किसने बताया? राष्ट्रपति पुतिन ने, सुबह-सुबह, उन्होंने कहा कि उन पर हमला हुआ है। यह ठीक नहीं है। मैं बहुत गुस्से में हूं। किसी के आपत्तिजनक होने पर विरोध जताना एक बात है। लेकिन उसके घर पर हमला करना दूसरी बात है। यह सब करने का अभी सही समय नहीं है।"
हमला
रूस के विदेश मंत्री ने की थी हमले की पुष्टि
रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोमवार रात को दावा किया कि यूक्रेन ने लंबी दूरी के 91 ड्रोन के जरिए राष्ट्रपति पुतिन के सरकारी आवास को निशाना बनाया। हालांकि, वायु रक्षा प्रणाली से सभी ड्रोन नष्ट कर दिए गए, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। लावरोव ने इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद बताया और कहा कि ऐसी गैरजिम्मेदार कार्रवाइयां बिना जवाब के नहीं छोड़ी जाएंगी। उन्होंने यूक्रेन युद्ध के लिए चल रही शांति वार्ता में बदलाव की बात भी कही।
दावा
यूक्रेन ने खारिज किया रूस का दावा
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने तुरंत इस दावे को रूस का एक और झूठ कहकर खारिज कर दिया। जेलेंस्की ने कहा, "यह साफ है कि कल हमारी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मीटिंग हुई थी और यह भी साफ है कि रूसियों के लिए, अगर हमारे और अमेरिका के बीच कोई स्कैंडल नहीं होता है और हम तरक्की कर रहे हैं, तो यह उनके लिए एक नाकामी है, क्योंकि वे इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते।"