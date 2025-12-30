रूस में पुतिन के आवास पर यूक्रेनी हमले से ट्रंप नाराज, कहा- मैं बेहद गुस्से में

रिसॉर्ट में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से हमले को लेकर कहा, "आपको पता है मुझे इसके बारे में किसने बताया? राष्ट्रपति पुतिन ने, सुबह-सुबह, उन्होंने कहा कि उन पर हमला हुआ है। यह ठीक नहीं है। मैं बहुत गुस्से में हूं। किसी के आपत्तिजनक होने पर विरोध जताना एक बात है। लेकिन उसके घर पर हमला करना दूसरी बात है। यह सब करने का अभी सही समय नहीं है।"

दावा

यूक्रेन ने खारिज किया रूस का दावा

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने तुरंत इस दावे को रूस का एक और झूठ कहकर खारिज कर दिया। जेलेंस्की ने कहा, "यह साफ है कि कल हमारी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मीटिंग हुई थी और यह भी साफ है कि रूसियों के लिए, अगर हमारे और अमेरिका के बीच कोई स्कैंडल नहीं होता है और हम तरक्की कर रहे हैं, तो यह उनके लिए एक नाकामी है, क्योंकि वे इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते।"