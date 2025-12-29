यूक्रेनी ड्रोन हमले में पुतिन के घर को बनाया गया निशाना, जेलेंस्की ने किया खारिज

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आरोप लगाया है कि सोमवार को एक यूक्रेनी ड्रोन हमले में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक आवास को निशाना बनाया गया है। नोवगोरोड क्षेत्र में कथित हमले के बाद, लावरोव ने कहा कि अब यूक्रेन युद्ध के लिए चल रही शांति वार्ता में रूस की बातचीत की स्थिति में बदलाव किया जाएगा। लावरोव ने कहा कि इस घटना में कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ।

बयान लावरोव ने क्या दिया बयान? रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार लावरोव ने कहा, "28 दिसंबर की रात यूक्रेन ने लंबी दूरी के 91 ड्रोन्स के जरिये रूसी राष्ट्रपति पुतिन के एक सरकारी आवास को निशाना बनाया। हालांकि, रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने सभी ड्रोन को नष्ट कर दिया।" उन्होंने कहा, "इस तरह की गैरजिम्मेदार कार्रवाइयां बिना जवाब के नहीं छोड़ी जाएंगी। यह राज्य प्रायोजित आतंकवाद है। रूसी सेनाओं ने जवाबी हमलों के लिए लक्ष्य तय कर लिए हैं।"

प्रतिक्रिया जेलेंस्की ने किया खारिज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने तुरंत इस दावे को रूस का एक और झूठ कहकर खारिज कर दिया। जेलेंस्की ने कहा, "यह साफ है कि कल हमारी (अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड) ट्रंप के साथ मीटिंग हुई थी और यह भी साफ है कि रूसियों के लिए, अगर हमारे और अमेरिका के बीच कोई स्कैंडल नहीं होता है और हम तरक्की कर रहे हैं, तो यह उनके लिए एक नाकामी है, क्योंकि वे इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते।"

दावा रूस फिर से कर रहा खतरनाक बयानबाजी- जेलेंस्की जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, 'रूस फिर खतरनाक बयानबाजी कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ हमारे साझा राजनयिक प्रयासों की सभी उपलब्धियों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। हम शांति को और करीब लाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।' बता दें कि ट्रंप के साथ हुई बैठक में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन दोनों नेताओं ने अमेरिका के 15 वर्षों के लिए यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी दिए जाने पर सहमति जताई है।

