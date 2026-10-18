फ्रांस में बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन तेज, डोनाल्ड ट्रंप ने कसा तंज
फ्रांस इस वक्त बढ़ती महंगाई के खिलाफ हो रहे बड़े विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहा है। कई शहरों में लूटपाट और आगजनी की घटनाओं से हालात बेकाबू हो गए हैं। इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस को लेकर मजाक करने से खुद को रोक नहीं पाए। वहीं, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के लिए चुनावों से बस कुछ महीने पहले एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, जिसे उन्हें संभालना होगा।
फ्रांस में 5.5 लाख से 8 लाख प्रदर्शनकारी
इन विरोध प्रदर्शनों में करीब 5.5 लाख से 8 लाख लोग शामिल हुए हैं। पेरिस में नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और दुकानों में लूटपाट की। लिमोझ जैसे दूसरे शहरों में तो आगजनी की वजह से कई पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा एक पुलिस परिसर और पर्यटक कार्यालय पर भी हमले हुए हैं। राष्ट्रपति मैक्रों ने इस हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस अशांति को यूरोप में बढ़ रहे प्रवासन के मुद्दों से जोड़कर देखा है।