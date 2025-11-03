दुनियाभर में मौजूद हैं 12,402 परमाणु हथियार, जानिए किस देश के पास हैं कितने

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा परमाणु शस्त्रागार का तत्काल परीक्षण शुरू करने की घोषणा ने दुनियाभर में खलबली मचा दी है। बता दें कि अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में परमाणु विस्फोट परीक्षण किया था। उसके बाद 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) पारित कर दी। ऐसे में अब अमेरिका का यह कदम दुनिया के अन्य देशों को भी परीक्षण के लिए प्रेरित करेगा। आइए जानते हैं किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं।

सवाल क्या होते हैं परमाणु हथियार? परमाणु हथियार ऐसे विस्फोटक उपकरण हैं जो अपनी विनाशकारी शक्ति के लिए परमाणु प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं। इनमें परमाणु विखंडन और संलयन प्रक्रिया शामिल होती है। विखंडन प्रक्रिया में एक भारी परमाणु के नाभिक को छोटे नाभिक में तोड़ा जाता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसी तरह संलयन प्रक्रिया में कुछ हल्के नाभिकों को जोड़कर भारी नाभिक बनाया जाता है। ये हथियार बेहद खतरनाक होते हैं और सभी जीवित प्राणियों के लिए विनाशकारी हैं।

शुरुआत सबसे पहले किसने बनाया था परमाणु हथियार? अमेरिका ने सबसे पहले जुलाई 1945 में पहला परमाणु हथियार परीक्षण किया और अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर 2 परमाणु बम गिराकर उन्हें तबाह कर दिया। उसके बाद इस बम को बनाने का रहस्य और तकनीक जल्द दुनियाभर में फैलती गई। यही कारण रहा कि 1949 में सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम (UK) (1952), फ्रांस (1960) और चीन (1964) ने भी ऐसा किया।

संधि 1996 में लागू की गई CTBT परमाणु हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी को रोकने के लिए अमेरिका और अन्य समान विचारधारा वाले देशों ने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर बातचीत शुरू की और फिर साल 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने CTBT को परित कर दिया। हालांकि, भारत, इजरायल और पाकिस्तान ने कभी CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए। ऐसे में वह भी 1998 में 2-2 परमाणु परीक्षण करते हुए परमाणु सम्पन्न देश बन गए। हालांकि, अन्य देश भी इसके प्रयास में जुटे हैं।

जानकारी उत्तर कोरिया ने इस तरह हासिल किए परमाणु हथियार उत्तर कोरिया ने जनवरी 2003 में CTBT से अपनी वापसी की घोषणा कर दी। उसके बाद उसने साल 2006, 2009, 2013, 2016 और 2017 में परमाणु परीक्षण करते हुए अपने हथियारों में इन्हें शामिल कर लिया। उसने साल 2016 में 2 परीक्षण किए थे।

संख्या किस देश के पास कितने परमाणु हथियार? शस्त्र नियंत्रण संघ और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार, जनवरी 2025 तक दुनिया के 9 देशों के पास कुल 12,402 परमाणु हथियार हैं। इस सूची में भारत का भी नाम शामिल है। सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है जिसकी संख्या 5,580 है। इसी तरह अमेरिका (5,225) दूसरे, चीन (600) तीसरे, फ्रांस (290) चौथे, UK (225) 5वें, भारत (172) छठे, पाकिस्तान (170) 7वें, इजरायल (90) 8वें और उत्तर कोरिया (50) नौवें पायदान पर है।

तैनाती किस देश ने कैसे तैनात कर रखे हैं हथियार? सितंबर 2022 के न्यू स्टार्ट घोषणापत्र के अनुसार, रूस 540 रणनीतिक वितरण प्रणालियों (अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें, पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें और भारी बमवर्षक) पर 1,549 परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। इसी तरह अमेरिका 662 रणनीतिक वितरण प्रणालियों पर 1,419 रणनीतिक परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। अमेरिका के पास 100 B-61 परमाणु गुरुत्व बम हैं, जो 5 यूरोपीय देशों में स्थित छह NATO ठिकानों पर तैनात हैं। इनमें एवियानो, घेडी, बुशेल, इनसिरलिक, क्लेन ब्रोगेल और वोल्केल शामिल हैं।

चीन चीन ने रणनीतिक वितरण प्रणालियों पर तैनात किए हैं 310 हथियार स्वतंत्र शोधकर्ताओं का अनुमान है कि चीन के पास जमीनी बैलिस्टिक मिसाइलों, समुद्र-आधारित बैलिस्टिक मिसाइलों और बमवर्षकों द्वारा पहुंचाए जाने वाले लगभग 440 परमाणु हथियार हैं। उनका अनुमान है कि इनमें से लगभग 310 हथियार चीन ने 206 रणनीतिक प्रणालियों पर तैनात किए हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 60 हथियार अंततः अतिरिक्त सड़क-चालित और साइलो-आधारित मिसाइलों और बमवर्षकों को सुसज्जित करने के लिए तैयार हैं। साल 2030 तक चीन के परमाणु हथियारों की संख्या 1,000 के पार होने की संभावना है।