डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी धमकी, कहा- अमेरिका उनको धरती से मिटा देगा
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपनी हत्या की कोशिश की खबरों के बीच धमकी दी है कि अगर उनको कुछ हुआ तो अमेरिका इस्लामिक गणराज्य को नष्ट कर देगा। ट्रंप ने यह बात न्यूज़नेशन के साथ एक साक्षात्कार में कही। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत सख्त निर्देश मिले हैं, अगर कुछ भी हुआ तो वे उन्हें इस धरती से मिटा देंगे। बता दें कि अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह ट्रंप की सबसे स्पष्ट धमकी है।
धमकी
ट्रंप पहले भी कह चुके हैं ये बात
ट्रंप ने इससे पहले भी अपने सलाहकारों को निर्देश दिया था कि अगर उनकी जान पर किसी भी तरह के हमले के पीछे ईरान का हाथ पाया जाता है तो उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। यह टिप्पणी तब की गई थी, जब ईरान में परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजरायल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा था और अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया था। हालांकि, हाल में भी ट्रंप ईरान पर हमले की धमकी दे चुके हैं।
चेतावनी
ईरान ने भी ट्रंप को चेताया
ट्रंप की टिप्पणियों के बीच ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता जनरल अबोलफजल शेखरची ने कहा कि ट्रंप जानते हैं कि अगर उनके नेता की ओर कोई हाथ बढ़ाया जाता है, तो हम न केवल उस हाथ को काट देंगे बल्कि उनकी दुनिया को भी आग लगा देंगे। बता दें, ईरान में सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन में अब तक 5,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और ट्रंप प्रदर्शन को हवा दे रहे हैं।