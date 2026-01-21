डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी धमकी, कहा- अमेरिका उनको धरती से मिटा देगा

लेखन गजेंद्र 10:20 am Jan 21, 202610:20 am

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपनी हत्या की कोशिश की खबरों के बीच धमकी दी है कि अगर उनको कुछ हुआ तो अमेरिका इस्लामिक गणराज्य को नष्ट कर देगा। ट्रंप ने यह बात न्यूज़नेशन के साथ एक साक्षात्कार में कही। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत सख्त निर्देश मिले हैं, अगर कुछ भी हुआ तो वे उन्हें इस धरती से मिटा देंगे। बता दें कि अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह ट्रंप की सबसे स्पष्ट धमकी है।