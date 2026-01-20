डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति का संदेश साझा किया

ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर फ्रांस पर निशाना साधा, राष्ट्रपति मैक्रों का संदेश साझा किया

लेखन गजेंद्र 03:29 pm Jan 20, 202603:29 pm

क्या है खबर?

डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को लेकर तनाव अब स्विट्जरलैंड के दावोस तक पहुंच गया है। मामले में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश भेजा है। संदेश में मैक्रों ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के रुख पर सवाल उठाया है, जिसके बाद ट्रंप ने उस संदेश का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। यह घटनाक्रम तब हुआ, जब इस सप्ताह दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर ट्रंप समेत अन्य नेताओं की बैठक होनी है।