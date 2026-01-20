ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर फ्रांस पर निशाना साधा, राष्ट्रपति मैक्रों का संदेश साझा किया
क्या है खबर?
डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को लेकर तनाव अब स्विट्जरलैंड के दावोस तक पहुंच गया है। मामले में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश भेजा है। संदेश में मैक्रों ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के रुख पर सवाल उठाया है, जिसके बाद ट्रंप ने उस संदेश का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। यह घटनाक्रम तब हुआ, जब इस सप्ताह दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर ट्रंप समेत अन्य नेताओं की बैठक होनी है।
संदेश
मैक्रों ने ट्रंप को भेजे संदेश में क्या लिखा?
राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया ट्रुथ पर साझा स्क्रीनशॉट में लिखा है, "मेरे दोस्त, सीरिया के मामले में हम पूरी तरह सहमत हैं। ईरान के मामले में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ग्रीनलैंड के मामले में क्या कर रहे हो।" उन्होंने आगे लिखा कि वे दावोस बैठक के बाद पेरिस में G-7 बैठक बुला सकते हैं, जिसमें डेनमार्क के साथ यूक्रेन, सीरिया और रूस शामिल होगा।
ट्विटर पोस्ट
ट्रंप ने साझा किया संदेश
BREAKING— Yashar Ali 🐘 (@yashar) January 20, 2026
President Trump has posted what appears to be a private message from President Macron of France where Macron says:
“I do not understand what you are doing on Greenland.” pic.twitter.com/fqv6r0CUPE