डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क को लेकर बड़ा बयान दिया

डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा- अब समय आ गया है

लेखन गजेंद्र 12:04 pm Jan 19, 202612:04 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को लेकर अपनी बयानबाजी तेज कर दी है। उन्होंने सोमवार को डेनमार्क पर दशकों से उस समस्या का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाया, जिसे ट्रंप ने रूसी सुरक्षा खतरे के रूप में वर्णित किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर संकेत दिया कि अब समय आ गया है कि इस रूसी खतरे से निपटा जाए। हालांकि, उन्होंने अपनी कार्रवाई को लेकर आगे कुछ नहीं बताया।