डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा- अब समय आ गया है
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को लेकर अपनी बयानबाजी तेज कर दी है। उन्होंने सोमवार को डेनमार्क पर दशकों से उस समस्या का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाया, जिसे ट्रंप ने रूसी सुरक्षा खतरे के रूप में वर्णित किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर संकेत दिया कि अब समय आ गया है कि इस रूसी खतरे से निपटा जाए। हालांकि, उन्होंने अपनी कार्रवाई को लेकर आगे कुछ नहीं बताया।
बयान
क्या बोले ट्रंप?
ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) पिछले 20 वर्षों से डेनमार्क से कहता आ रहा है कि आपको ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर करना होगा। दुर्भाग्य से, डेनमार्क इस बारे में कुछ भी करने में असमर्थ रहा है। अब समय आ गया है, और यह किया जाएगा।' ट्रंप के इस बयान से आशय निकाला जा रहा है कि अब वे जल्द ही ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं।
टैरिफ
ट्रंप ने डेनमार्क का समर्थन करने वाले देशों पर लगाया है टैरिफ
ट्रंप की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब उन्होंने डेनमार्क का समर्थन करने वाले यूरोप के 8 देशों डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 1 फरवरी से लागू होगा। इससे अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। EU अब अपने सबसे शक्तिशाली व्यापारिक प्रतिशोध तंत्र, एंटी-कोर्सियन इंस्ट्रूमेंट के उपयोग पर विचार कर रहा है।