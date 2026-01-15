ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी दिए जाने पर ट्रंप बोले- मौत की सजा रुक गई है
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को फांसी दिए जाने की खबरों पर कहा कि अब तेहरान की ऐसी कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण सूत्रों से आश्वासन मिला है कि तेहरान ने अब फांसी की सजा रोक दी है और प्रदर्शनकारियों को फांसी नहीं दी जाएगी। हालांकि, ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर कुछ साफ नहीं कहा है।
बयान
ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर क्या बोले ट्रंप?
ओवल ऑफिस में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "उन्होंने कहा है कि हत्याएं रुक गई हैं और फांसी नहीं दी जाएगी। आज कई लोगों को फांसी दी जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, और हम इसकी सच्चाई का पता लगाएंगे।" एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की संभावना अब खत्म हो गई है? इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, "हम इस पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या होती है।"
सफाई
ईरान के विदेश मंत्री ने भी फांसी की बात को नकारा
ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा, "आज या कल कोई फांसी नहीं होगी। मैं आपको बता सकता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि फांसी की कोई योजना नहीं है।" इस दौरान उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर लोगों को उकसाने और हिंसा भड़काने का जिम्मेदार बताया। हालांकि, उन्होंने अपने दावों को साबित करने के लिए किसी प्रकार का कोई सबूत पेश नहीं किया।
फांसी
26 वर्षीय युवक को दी जानी थी फांसी
ईरान की सरकार ने 26 वर्षीय इरफान सोलतानी को विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए 8 जनवरी को गिरफ्तार किया था। वह तेहरान के कराज उपनगर में फरदिस के निवासी हैं। कोर्ट ने उसे 'ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने' का दोषी बताते हुए फांसी की सजा दी है। मानवाधिकार संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया था। बुधवार को नॉर्वे स्थित हेंगाव मानवाधिकार संगठन ने बताया कि सोलतानी की फांसी को स्थगित कर दिया गया है।