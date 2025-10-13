इजरायल और मिस्र रवाना होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप बोले- गाजा में युद्ध समाप्त

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इजरायल और मिस्र की यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा कि गाजा का युद्ध अब समाप्त हो चुका है। ट्रंप ने एयर फोर्स वन में पत्रकारों से उनसे पूछा कि क्या उन्हें पूरा विश्वास है कि लड़ाई खत्म हो गई है? इसके जवाब में ट्रंप बोले, "युद्ध खत्म हो चुका है और आप यह समझते हैं। मुझे लगता है कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे।"

बयान युद्ध विराम समझौते को लेकर क्या बोले ट्रंप? राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम समझौते को लेकर कहा, "मुझे लगता है कि यह जारी रहेगा। इसके जारी रहने के कई कारण हैं। सदियों बीत गए हैं...मुझे लगता है कि लोग इससे थक चुके हैं।" उन्होंने कहा, "हर कोई खुश है, चाहे यहूदी हों, मुसलमान हों या अरब देश। हम इजरायल के बाद मिस्र जा रहे हैं। हम बहुत शक्तिशाली, बड़े देशों और बहुत अमीर देशों के नेताओं से मिलेंगे। वे सभी इस समझौते में शामिल हैं।"

दौरा शांति बोर्ड का जल्द गठन होगा- ट्रंप ट्रंप ने कहा कि कतर को इजरायल-हमास युद्ध विराम में मध्यस्थता करने का श्रेय मिलना चाहिए। उन्होंने अच्छा काम करने के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रशंसा की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि गाजा के पुनर्निर्माण की देखरेख के लिए जल्द 'शांति बोर्ड' का गठन होगा। बता दें, 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल-हमास के बीच शुरू हुआ युद्ध अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की की संयुक्त मध्यस्थता से खत्म हुआ है। रविवार को लगातार तीसरे दिन युद्ध विराम जारी रहा।