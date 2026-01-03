डोनाल्ड ट्रंप बोले- हालात स्थिर होने तक वेनेजुएला पर अमेरिका ही शासन करेगा

अमेरिका ने आज (3 जनवरी) को वेनेजुएला पर हमला करते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया। दोनों फिलहाल एक अमेरिकी युद्धपोत पर हैं और उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि जो आज अमेरिका ने किया, वो कोई और देश नहीं कर सकता और अब वेनेजुएला मादुरो के शासन से मुक्त है।

बयान ट्रंप बोले- जो हमने किया, कोई नहीं कर सकता ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला में शानदार अभियान को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा, "यह अमेरिकी ताकत का शानदार नजारा था। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता। हमने जो किया, वो कम ही देखने को मिला है। अमेरिका का कोई सैन्य उपकरण या सैनिक हताहत नहीं हुआ। अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेना है। हमारे पास दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार हैं।"

बड़ी बातें ट्रंप के संबोधन की बड़ी बातें मादुरो ने अमेरिका के खिलाफ हिंसा, आतंक और तोड़फोड़ का लगातार अभियान चलाया। वे और उनकी पत्नी अब अमेरिका की धरती पर न्याय का सामना करेंगे। हमारी कंपनियां वेनेजुएला में अरबों डॉलर खर्च करेंगी और तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर पैसे कमाना शुरू करेंगी। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते और सत्ता हस्तांतरण नहीं होता, तब तक वेनेजुएला की जिम्मेदारी अमेरिका अपने हाथ में रखेगा। ट्रंप ने अपनी सेना और अभियान की भारी-भरकम शब्दों में खूब तारीफ की।

शासन जरूरत पड़ी तो दूसरे चरण का हमला भी करेंगे- ट्रंप ट्रंप ने कहा, "जब तक स्थिर और दोस्ताना सरकार की वेनेजुएला में स्थापना नहीं हो जाती, तब तक हमारी वहां उपस्थिति रहेगी। या यूं कहे कि हम ही वहां का शासन संभालेंगे। वेनेजुएला में अमेरिका की बड़ी-बड़ी कंपनियां तेल कारोबार में उतरेगी।" ट्रंप ने ये भी कहा कि सेना वेनेजुएला पर दूसरे चरण के हमले के लिए भी तैयार है और जरूरत पड़ने पर ऐसा करेगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं लगती।

