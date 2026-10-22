अटलांटिक महासागर का नाम बदलकर 'ट्रंप महासागर' करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, खुद किया खुलासा

ट्रंप ने अपनी एक पुरानी बात भी याद दिलाई, जब उन्होंने 'गल्फ ऑफ मेक्सिको' का नाम बदलकर 'गल्फ ऑफ अमेरिका' करने का सुझाव दिया था।

उन्होंने बताया कि गूगल के प्रतिनिधियों ने उन्हें समझाया था कि वे ऐसा बदलाव नहीं कर सकते। बाद में ट्रंप ने कहा कि वह तो बस मजाक कर रहे थे। यह पूरा वाकया दिखाता है कि दुनिया की बड़ी भौगोलिक चीजों का नाम बदलना जितना आसान लगता है, असल में उतना होता नहीं है।