अटलांटिक महासागर का नाम बदलकर 'ट्रंप महासागर' करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, खुद किया खुलासा
दुनिया
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जॉर्जिया में हुई एक रैली में बताया कि एक समय वो अटलांटिक महासागर का नाम बदलकर 'ट्रंप महासागर' रखना चाहते थे।
उन्होंने इस बारे में गूगल के CEO सुंदर पिचाई से भी बात की थी। लेकिन पिचाई ने उनके इस सुझाव को यह कहते हुए मना कर दिया कि किसी महासागर का नाम इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता, क्योंकि यह एक वैश्विक चीज है।
ट्रंप ने 'गल्फ ऑफ अमेरिका' नाम बदलने का भी दिया था सुझाव
ट्रंप ने अपनी एक पुरानी बात भी याद दिलाई, जब उन्होंने 'गल्फ ऑफ मेक्सिको' का नाम बदलकर 'गल्फ ऑफ अमेरिका' करने का सुझाव दिया था।
उन्होंने बताया कि गूगल के प्रतिनिधियों ने उन्हें समझाया था कि वे ऐसा बदलाव नहीं कर सकते। बाद में ट्रंप ने कहा कि वह तो बस मजाक कर रहे थे। यह पूरा वाकया दिखाता है कि दुनिया की बड़ी भौगोलिक चीजों का नाम बदलना जितना आसान लगता है, असल में उतना होता नहीं है।