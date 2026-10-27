ओबामा ने व्हाइट हाउस की आंतरिक सज्जा को बताया सद्दाम की 'चीजकेक फैक्टरी', ट्रंप ने दिया जवाब
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ओहियो में एक चुनावी रैली के दौरान मजाक में कहा था कि मरम्मत के बाद व्हाइट हाउस 'चीजकेक फैक्टरी' जैसा दिख रहा है। इस बात पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया है।
एयर फोर्स वन में सवार होने से पहले, ट्रंप ने ओबामा को 'बेकार राष्ट्रपति' बताया। उन्होंने ओबामा के कार्यकाल पर भी निशाना साधा।
ओबामा ने कहा था कि ट्रंप का व्हाइट हाउस पूर्व इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन के चलाए जा रहे चीजकेक रेस्टोरेंट जैसा दिखता है।
ट्रंप ने जवाब में कहा, "आपका यह कहना कि यह एक चीजकेक फैक्ट्री है, इससे पता चलता है कि आप एक बेकार राष्ट्रपति क्यों थे।"
डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की मरम्मत का बचाव किया
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में करवाई गई मरम्मत का बचाव करते हुए कहा कि जब उन्होंने पदभार संभाला था, उससे पहले व्हाइट हाउस की हालत बहुत खराब थी।
उन्होंने बताया कि उन्होंने बेहतरीन कारीगरों को बुलाकर टूटे हुए गहनों और प्लास्टर जैसी चीजों को ठीक करवाया। ट्रंप का दावा है कि 1792 के बाद व्हाइट हाउस इतना शानदार पहले कभी नहीं लगा।
वहीं, ओबामा ने बताया कि जब उन्होंने नए सजावट वाले व्हाइट हाउस में कदम रखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वहां बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं, मानो अलग-अलग पसंद वाले लोगों ने समय के साथ इसे सजाया हो।