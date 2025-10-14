अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और ISI प्रमुख समेत 2 जनरल को वीजा नहीं दिया

टोलो न्यूज ने इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के बयान से पुष्टि की कि अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के कारण पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की काबुल यात्रा के अनुरोध को अस्वीकार किया गया है। मुजाहिद ने बताया कि पाकिस्तान ने अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को अफगानिस्तान आने के लिए कहा था, लेकिन हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के कारण अमीरात ने यात्रा की अनुमति नहीं दी। अभी तक पाकिस्तानी अधिकारियों ने वीजा अस्वीकृति पर औपचारिक बयान नहीं दिया है।

झटका

पाकिस्तान के काबुल शांति प्रयासों को झटका

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हाल ही में तनाव बढ़ गया है, जिसके बाद दोनों तरफ से सीमा पर गोलीबारी और हवाई हमले हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर संघर्ष में उसके 23 सैनिक और 200 तालिबानी मारे जाने की पुष्टि की है, जबकि तालिबान सरकार ने 58 पाक सैनिक मारे जाने की बात कही है। सऊदी अरब के अनुरोध पर तालिबान ने हमले रोक दिए हैं। इसके बाद पाकिस्तानी अधिकारी शांति वार्ता के लिए अफगानिस्तान आना चाहते हैं।