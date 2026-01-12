डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का 'कार्यवाहक राष्ट्रपति' बताया

गिरफ्तार

निकोलस और उनकी पत्नी अमेरिका की गिरफ्त में

ट्रंप प्रशासन ने 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट जस्टिस' के तहत 2 जनवरी की रात को वेनेजुएला पर हमला बोला था। अमेरिकी सेना के 150 से ज्यादा विमान के साथ विशेष बलों ने मादुरो के आवास पर धावा बोलकर उन्हें पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया। उनके खिलाफ न्यूयॉर्क में मुकदमा चल रहा है। अभियान के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी और CIA की टीम मादुरो की हरकतों पर नजर रखे थी। उनपर कई तरह के आपराधिक आरोप लगाए गए हैं।