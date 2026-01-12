LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का 'कार्यवाहक राष्ट्रपति' बताया
डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का 'कार्यवाहक राष्ट्रपति' बताया
डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया

डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का 'कार्यवाहक राष्ट्रपति' बताया

लेखन गजेंद्र
Jan 12, 2026
09:48 am
क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने खुद को वेनेजुएला का 'कार्यवाहक राष्ट्रपति' बताया है। ट्रुथ पर अपनी तस्वीर के साथ परिचय का स्क्रीनशॉट साझा किया है, जो 'विकिपीडिया' जैसा प्रतीत होता है। इसमें ट्रंप की तस्वीर के साथ 'वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति' और पद ग्रहण करने की तारीख जनवरी 2026 लिखी है। इसी स्क्रीनशॉट में ट्रंप को अमेरिका का 45वां और 47वां राष्ट्रपति भी बताया गया है।

शासन

अभी डेल्सी रोड्रिगेज हैं अंतरिम राष्ट्रपति

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। हालांकि, उनको भी ट्रंप धमकियां दे रहे हैं। ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था कि अगर वेनेजुएला के व्यवहार में बदलाव नहीं होता है, तो उनको दूसरा हमला देखना होगा। हालांकि, अभी ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला ने राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया है और शांति की दिशा में है, इसलिए अब उन्होंने हमले की योजना टाल दी है।

गिरफ्तार

निकोलस और उनकी पत्नी अमेरिका की गिरफ्त में

ट्रंप प्रशासन ने 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट जस्टिस' के तहत 2 जनवरी की रात को वेनेजुएला पर हमला बोला था। अमेरिकी सेना के 150 से ज्यादा विमान के साथ विशेष बलों ने मादुरो के आवास पर धावा बोलकर उन्हें पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया। उनके खिलाफ न्यूयॉर्क में मुकदमा चल रहा है। अभियान के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी और CIA की टीम मादुरो की हरकतों पर नजर रखे थी। उनपर कई तरह के आपराधिक आरोप लगाए गए हैं।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ पर पोस्ट

Advertisement