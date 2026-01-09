LOADING...
डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर दूसरी बार हमला करने की योजना टाली, लेकिन तैनात रहेंगे जहाज
डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर दूसरी बार हमला करने की योजना टाली, लेकिन तैनात रहेंगे जहाज

लेखन गजेंद्र
Jan 09, 2026
05:49 pm
क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर दूसरी बार हमला करने की योजना टाल दी है। ट्रंप ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने शुक्रवार को ट्रुथ पर लिखा कि वेनेजुएला शांति की तलाश के संकेत के रूप में बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदियों को रिहा कर रहा है, जो एक जरूरी और दूरदर्शी कदम है। ट्रंप ने लिखा कि इस सहयोग के कारण उन्होंने दक्षिण अमेरिकी देश पर दूसरे अपेक्षित हमले की योजना रद्द कर दी है।

हमला

सुरक्षा कारणों से जहाज अपनी जगह खड़े रहेंगे- ट्रंप

ट्रंप ने आगे लिखा कि अमेरिका और वेनेजुएला खासतौर पर गैस और तेल बुनियाद ढांचे के पुनर्निर्माण के संबंध में बड़े, बेहतर और आधुनिक रूप में मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि भले ही उन्होंने जरूरत न होने के कारण हमले की योजना को रद्द कर दिया है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अमेरिका के सैन्य जहाज अपनी जगह तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि बड़ी तेल कंपनियां कम से कम 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगी।

बयान

ठीक व्यवहार न करने पर हमले की धमकी दी थी

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तार के बाद डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई है। जिनको ट्रंप ने चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि सैन्य हस्तक्षेप के विकल्प खुले हैं और अगर वे ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, तो अमेरिका दूसरा हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने वेनेजुएला में शांति स्थापना के लिए अमेरिकी सैनिकों की तैनात के बारे में कहा था कि ये अंतरिम राष्ट्रपति रोड्रिगेज सरकार की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।

