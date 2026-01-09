ट्रंप ने दूसरी बार वेनेजुएला पर हमला करने की योजना टाली

डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर दूसरी बार हमला करने की योजना टाली, लेकिन तैनात रहेंगे जहाज

लेखन गजेंद्र 05:49 pm Jan 09, 202605:49 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर दूसरी बार हमला करने की योजना टाल दी है। ट्रंप ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने शुक्रवार को ट्रुथ पर लिखा कि वेनेजुएला शांति की तलाश के संकेत के रूप में बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदियों को रिहा कर रहा है, जो एक जरूरी और दूरदर्शी कदम है। ट्रंप ने लिखा कि इस सहयोग के कारण उन्होंने दक्षिण अमेरिकी देश पर दूसरे अपेक्षित हमले की योजना रद्द कर दी है।