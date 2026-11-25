डोनाल्ड ट्रंप भारत-चीन समेत 14 अन्य देशों पर नए टैरिफ लागू करने की बना रहे योजना (फाइल तस्वीर)

डोनाल्ड ट्रंप भारत-चीन समेत 14 अन्य देशों पर नए टैरिफ लागू करने की बना रहे योजना

लेखन गजेंद्र 10:10 am Nov 25, 202610:10 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने 2 टैरिफ फैसलों पर कोर्ट के झटके लगने के बाद भी नया टैरिफ लागू करने की योजना बना रहे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन उन देशों पर अधिक टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है, जिन पर उसने सब्सिडी और दूसरी सरकारी मदद के जरिए घरेलू उद्योग को सपोर्ट करने का आरोप लगाया है। योजना से भारत को अमेरिकी टैरिफ के एक और दौर का सामना करना पड़ सकता है।