ट्रंप ने होर्मुज को लेकर ईरान को नई धमकी दी है

डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ईरान को दी धमकी, बोले- होर्मुज जलडमरूमध्य खोलो वरना नरक में जाओगे

लेखन आबिद खान 06:28 pm Apr 05, 202606:28 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने 7 अप्रैल तक होर्मुज जलडमरूमध्य को नहीं खोला तो वे सबकुछ उड़ा देंगे। ट्रंप ने कहा कि मंगलवार (7 अप्रैल) का दिन ईरान में 'पावर प्लांट' और 'ब्रिज डे' होगा और ये दोनों एक ही दिन में होंगे। ट्रंप की ये धमकी ऐसे वक्त आई है, जब होर्मुज को लेकर उनकी 48 घंटे की समयसीमा भी खत्म होने को है।