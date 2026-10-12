अमेरिका में निदाल हसन की फांसी के सीधे प्रसारण को लेकर ट्रंप असमंजस में, हो रहा विरोध

पेंटागन ने हसन को सीधे प्रसारण पर फांसी देने का जो प्रस्ताव रखा है, उस पर कांग्रेस के दोनों सदनों में तीखी आलोचना हो रही है।

सांसदों ने चेतावनी दी है कि यह तरीका चरमपंथियों के जैसा लगता है। मानवाधिकार संगठनों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं, उनकी चिंता है कि फांसी को सार्वजनिक रूप से दिखाना गलत है।

संयुक्त राष्ट्र ने तो इसे यातना के नियमों का उल्लंघन तक कह दिया है। इस बीच, टिकटॉक ने अपने यूजर्स को याद दिलाया है कि उसके प्लेटफॉर्म पर हिंसक कंटेंट दिखाना मना है। हालांकि, उसने सीधे तौर पर इस मामले पर कोई राय नहीं दी है।

बता दें कि हसन को 2009 में सैन्य अड्डे पर गोलीबारी कर 13 की हत्या करने और 32 को घायल करने का दोषी है। उसे 3 दिसंबर को फोर्ट हूड में फांसी दी जाएगी।

