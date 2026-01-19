ट्रंप ने गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए पुतिन को भी न्यौता दिया

बोर्ड

क्या है गाजा शांति बोर्ड?

इजरायल और हमास ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम के लिए अक्टूबर 2025 में हस्ताक्षर किए थे। उसी के तहत दूसरे चरण में 'शांति बोर्ड' का अनावरण हुआ है। यह अंतरराष्ट्रीय निकाय है, जिसे इजरायल-हमास युद्ध विराम की निगरानी के लिए नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अनुमोदित किया था। इसमें 3 परस्पर संबंधित निकाय, जिसमें मुख्य शांति बोर्ड, गाजा में शासन के लिए फिलिस्तीनी तकनीकी समिति और सलाहकार या सहायक भूमिका वाला गाजा कार्यकारी बोर्ड शामिल है।