ट्रंप ने गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए पुतिन को भी न्यौता दिया
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी न्यौता दिया है। यह पुष्टि क्रेमलिन ने की। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों को बताया कि राष्ट्रपति पुतिन को भी इस शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण मिला है और रूस वाशिंगटन के साथ इस प्रस्ताव की सभी बारीकियों को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि इस बोर्ड की अध्यक्षता ट्रंप करेंगे।
बोर्ड
क्या है गाजा शांति बोर्ड?
इजरायल और हमास ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम के लिए अक्टूबर 2025 में हस्ताक्षर किए थे। उसी के तहत दूसरे चरण में 'शांति बोर्ड' का अनावरण हुआ है। यह अंतरराष्ट्रीय निकाय है, जिसे इजरायल-हमास युद्ध विराम की निगरानी के लिए नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अनुमोदित किया था। इसमें 3 परस्पर संबंधित निकाय, जिसमें मुख्य शांति बोर्ड, गाजा में शासन के लिए फिलिस्तीनी तकनीकी समिति और सलाहकार या सहायक भूमिका वाला गाजा कार्यकारी बोर्ड शामिल है।
बोर्ड
किन-किन देशों को मिला आमंत्रण?
इसमें मुख्य गाजा शांति बोर्ड के लिए चयन हो चुका है। फिलिस्तीनी तकनीकी समिति का नेतृत्व फिलिस्तीन शासन द्वारा किया जा रहा है। सलाहकार की भूमिका निभाने वाले गाजा कार्यकारी बोर्ड के लिए ट्रंप ने कुल 60 देशों को आमंंत्रण भेजा गया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, इटली, ब्राजील और इजरायल समेत अन्य देश भी शामिल है।भारत ने अभी तक आमंत्रण को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है।