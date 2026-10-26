ट्रंप ने लीबिया से अपनी सीमाओं के जरिए होने वाले अवैध घुसपैठ को रोकने की अपील की
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक बयान जारी कर लीबिया से अपनी सीमाओं के जरिए होने वाली अवैध घुसपैठ को रोकने में मदद करने की अपील की है।
ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका और लीबिया ने मिलकर ISIS के खिलाफ कैसे काम किया है। साथ ही, उन्होंने मुश्किल समय में भी लीबियाई लोगों के मजबूती से डटे रहने की तारीफ की।
उन्होंने लिखा कि लीबिया अवैध प्रवासन का रास्ता नहीं बना रह सकता, और इसे अब खत्म होना ही चाहिए।
डोनाल्ड ट्रंप ने लीबिया के लोकतंत्र को समर्थन दिया
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका लीबिया में लोकतंत्र की कोशिशों का समर्थन करता है। उन्होंने लीबिया के सभी गुटों से बाहरी दखल के बिना एक सरकार बनाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।
उन्होंने आतंकवाद से लड़ने में लीबियाई लोगों के बलिदान को सराहा। इसके अलावा, ट्रंप ने एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के लिए अमेरिका की ओर से लगातार समर्थन का वादा किया।
उन्होंने लिखा, 'मैं चाहता हूं कि वे एकजुट हों, अपनी संप्रभुता वापस लें, और एक ऐसा शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य पाएं जिसके वे हकदार हैं।'