ट्रंप ने लीबिया से अपनी सीमाओं के जरिए होने वाले अवैध घुसपैठ को रोकने की अपील की

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका लीबिया में लोकतंत्र की कोशिशों का समर्थन करता है। उन्होंने लीबिया के सभी गुटों से बाहरी दखल के बिना एक सरकार बनाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।

उन्होंने आतंकवाद से लड़ने में लीबियाई लोगों के बलिदान को सराहा। इसके अलावा, ट्रंप ने एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के लिए अमेरिका की ओर से लगातार समर्थन का वादा किया।

उन्होंने लिखा, 'मैं चाहता हूं कि वे एकजुट हों, अपनी संप्रभुता वापस लें, और एक ऐसा शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य पाएं जिसके वे हकदार हैं।'