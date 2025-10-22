ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को दिवाली की बधाई दी, रूसी तेल नहीं खरीदने का वादा दोहराया

बयान ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "मुझे भारतीय लोगों से प्यार है। हम अपने देशों के बीच कुछ बेहतरीन समझौतों पर काम कर रहे हैं। मैंने आज प्रधानमंत्री मोदी से बात की और हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। वह रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेंगे। वह भी उतना चाहते हैं जितना मैं चाहता हूं। वह रूस-यूक्रेन युद्ध का अंत देखना चाहते हैं। वे बहुत ज्यादा तेल नहीं खरीदेंगे। इसलिए उन्होंने इसमें बहुत कटौती की है। वे और कटौती जारी रखेंगे।"

बयान भारत-पाकिस्तान युद्ध को लेकर क्या बोले ट्रंप? ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा, "मैं भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैंने आपके प्रधानमंत्री से बात की। बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने व्यापार पर बात की, जिसमें उनकी रुचि है। हमने पहले बात की थी कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए। व्यापार का मुद्दा भी शामिल था, इसलिए मैं बात कर पाया। हमारा पाकिस्तान-भारत के साथ कोई युद्ध नहीं। वह एक महान व्यक्ति हैं। पिछले कुछ वर्षों में वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं।"

जवाब मोदी ने ट्रंप को धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के फोन कॉल पर दिए गए बधाई संदेश का जवाब दिया और उन्हें धन्यवाद कहा है। मोदी ने एक्स पर लिखा, 'राष्ट्रपति ट्रंप, आपके फोन कॉल और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। प्रकाश के इस पर्व पर, हमारे दो महान लोकतंत्र विश्व को आशा की किरण दिखाते रहें और आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध एकजुट रहें।'