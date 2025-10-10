डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा को नोबेल मिलना व्यर्थ बताया, कहा- मैंने 8 युद्ध रुकवाए

आलोचना क्या बोले ट्रंप? ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा, "मैंने 8 युद्ध रोके हैं, इसलिए ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन उन्हें जो करना है, वो करना है। वे (नोबेल समिति) जो भी करें, ठीक है। मैंने ऐसा लोगों की जान बचाने के लिए किया है। उन्हें (बराक ओबामा) कुछ भी नहीं करने के लिए पुरस्कार मिला। वे निर्वाचित हुए और उन्होंने यह पुरस्कार ओबामा को दे दिया, जिन्होंने अमेरिका की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं किया। ओबामा अच्छे राष्ट्रपति नहीं थे।"

जानकारी ओबामा को 2009 में मिला था नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति ओबामा ने अपने कार्यकाल की शुरूआत में ही नोबेल शांति पुरस्कार पाया था। उन्हें 2009 में अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने, परमाणु निरस्त्रीकरण और जलवायु कार्रवाई की वकालत जैसे असाधारण प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया था।