डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा को नोबेल मिलना व्यर्थ बताया, कहा- मैंने 8 युद्ध रुकवाए
क्या है खबर?
इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा आज दोपहर 2:30 बजे तक हो सकती है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुरस्कार के प्रति चाहत बढ़ती जा रही है। अब उन्होंने पूर्व डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की आलोचना की और इसे व्यर्थ बताया। उन्होंने फिर दोहराया कि उनके शासन में 8 युद्ध रोके गए, जो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन ओबामा को यह पुरस्कार कुछ नहीं करने के लिए दिया गया है।
आलोचना
क्या बोले ट्रंप?
ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा, "मैंने 8 युद्ध रोके हैं, इसलिए ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन उन्हें जो करना है, वो करना है। वे (नोबेल समिति) जो भी करें, ठीक है। मैंने ऐसा लोगों की जान बचाने के लिए किया है। उन्हें (बराक ओबामा) कुछ भी नहीं करने के लिए पुरस्कार मिला। वे निर्वाचित हुए और उन्होंने यह पुरस्कार ओबामा को दे दिया, जिन्होंने अमेरिका की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं किया। ओबामा अच्छे राष्ट्रपति नहीं थे।"
जानकारी
ओबामा को 2009 में मिला था नोबेल शांति पुरस्कार
अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति ओबामा ने अपने कार्यकाल की शुरूआत में ही नोबेल शांति पुरस्कार पाया था। उन्हें 2009 में अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने, परमाणु निरस्त्रीकरण और जलवायु कार्रवाई की वकालत जैसे असाधारण प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया था।
पुरस्कार
क्या ट्रंप को मिलेगा नोबेल पुरस्कार?
नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा में ओस्लो में होगी। ट्रंप ओस्लो शांति अनुसंधान संस्थान को प्रभावित करने के लिए अभियान चला चुके हैं। ओस्लो नोबेल चयन प्रक्रिया में सलाहकार है। ओस्लो स्थित पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की निदेशक नीना ग्रेगर ने अल जजीरा से कहा कि ट्रंप को गाजा में युद्धविराम का श्रेय दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी इस निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। बता दें कि शांति पुरस्कार की घोषणा से पहले ट्रंप ने इजरायल-गाजा समझौते का ऐलान किया है।
जानकारी
ट्रंप के नाम की सिफारिश
डोनाल्ड ट्रंप ने हर मोड़ पर कभी 7 तो कभी 8 युद्ध रोकने का दावा किया है। शांति पुरस्कार के लिए उनके नाम का प्रस्ताव इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पाकिस्तान सरकार, अमेरिका के सांसद और कंबोडिया के हुन मानेट कर चुके हैं।