ईरान से जंग के बीच ट्रंप का दावा- उन्नत हथियारों के जखीरों से जीत को तैयार

बयान

ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'अमेरिका के हथियारों का स्टॉक, मीडियम-अपर मीडियम ग्रेड में, कभी इतना ज़्यादा या बेहतर नहीं रहा, जैसा कि आज मुझे बताया गया। हमारे पास इन हथियारों की अनलिमिटेड आपूर्ति है। सिर्फ इन आपूर्ति (जो दूसरे देशों के सबसे अच्छे हथियारों से बेहतर हैं) का इस्तेमाल करके युद्ध हमेशा और बहुत कामयाबी से लड़े जा सकते हैं। सबसे ऊंचे स्तर पर, हमारे पास अच्छी आपूर्ति है, लेकिन हम वहां नहीं हैं, जहां हम होना चाहते हैं।'