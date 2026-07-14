ट्रंप ने दावा किया कि मोजतबा खामेनेई 90 प्रतिशत खत्म हो गए हैं

ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर ट्रंप का दावा, बोले- वे 90 प्रतिशत खत्म हो चुके

लेखन आबिद खान 12:09 pm Jul 14, 202612:09 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मोजतबा लगभग 90 प्रतिशत खत्म हो गए हैं। ट्रंप ने ये भी कहा कि अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह खत्म हो गई है और कई बड़े कमांडर मारे गए हैं। ट्रंप ने कहा, "ईरान के पास न नौसना बची है, न वायुसेना।"