डोनाल्ड ट्रंप का दावा- भारत ईरान की बजाय वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ईरान की बजाय वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा

लेखन गजेंद्र 10:12 am Feb 01, 202610:12 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारत ईरान की बजाय वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने को राजी हो गया है। यह बात उन्होंने फ्लोरिडा जाते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा, "हमने पहले समझौता कर लिया है। भारत इसमें शामिल हो रहा है और वह ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। हमने समझौते की रूपरेखा तैयार कर ली है।"