डोनाल्ड ट्रंप का दावा- भारत ईरान की बजाय वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारत ईरान की बजाय वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने को राजी हो गया है। यह बात उन्होंने फ्लोरिडा जाते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा, "हमने पहले समझौता कर लिया है। भारत इसमें शामिल हो रहा है और वह ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। हमने समझौते की रूपरेखा तैयार कर ली है।"
विकल्प
भारत को रूस की जगह वेनेजुएला का विकल्प?
ट्रंप का बयान ऐसे समय पर आया है, जब अमेरिका के लंबे प्रतिबंधों के कारण भारत ने ईरान से कच्चा तेल आयात बहुत कम कर दिया है। हालांकि, तेहरान कभी भारत का शीर्ष आपूर्तिकर्ता था। ट्रंप भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए इसीलिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि उसे रूस का विकल्प मिले। अमेरिका ने पहले भी संकेत दिया था कि वह वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद फिर शुरू करने की अनुमति दे सकता है।
न्यौता
चीन को भी न्यौता
ट्रंप ने पत्रकारों से यह भी कहा कि वे चीन को भी न्यौता दे रहे हैं कि वे आएं और वेनेजुएला से तेल आयात को लेकर शानदार डील करें। बता दें कि वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद से ट्रंप ने वेनेजुएला में सक्रिय भूमिका निभाने का दावा किया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति तब तक बनाया है, जब तक अमेरिका की वेनेजुएला के तेल तक पहुंच समेत अन्य मांगें पूरी नहीं होती।