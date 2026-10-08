डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नोबेल शांति पुरस्कार की दावेदारी पेश की

ट्रंप ने फिर नोबेल शांति पुरस्कार की दावेदारी पेश की, कहा- मैंने युद्धों का निपटारा किया

लेखन गजेंद्र 01:10 pm Oct 08, 202601:10 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। ट्रंप ने बुधवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि वह 8 युद्धों का निपटारा कर चुके हैं और यह ऐसा काम किया, जिसे किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया। उन्होंने यह दावा तब किया, जब नोबेल समिति भौतिक, चिकित्सा और रसायन के क्षेत्र में पुरस्कारों की घोषणा कर चुकी है और शुक्रवार को प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार की घोषणा होनी है।