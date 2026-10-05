ट्रंप ने सोशल मीडिया पर की गलत पोस्ट, ब्राजील की जगह भारत के राष्ट्रपति चुनाव की तारीफ की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक बड़ी गलती कर बैठे। वह भारत और ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में भ्रमित हो गए और ब्राजील की जगह भारत के राष्ट्रपति चुनाव की प्रशंसा कर दी।

उन्होंने पोस्ट में लिखा कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में आज 12.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया। वोटिंग खत्म होने के कुछ ही देर बाद, उसी दिन नतीजे भी आ गए, जबकि डेट्रॉइट, फिलाडेल्फिया, कैलिफोर्निया और अमेरिका के कई दूसरे शहरों और राज्यों में, जहां वोटिंग की संख्या बहुत कम होती है, वहां नतीजों की गिनती करने में अक्सर हफ़्तों लग जाते हैं।'

ट्रंप ने देरी की वजह से अमेरिका में वोटिंग को धांधली बताया है और नतीजों में हेर-फेर का आरोप लगाया है।

हालांकि, उनका यह दावा भारत नहीं ब्राजील के लिए था, जो अगली पोस्ट में सुधार लिया गया। भारत में राष्ट्रपति चुनाव नहीं हुए हैं।