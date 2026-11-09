ट्रंप ने मध्यावधि चुनाव में 'इजरायल विरोधी भावना' को बताया हार का कारण
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी को हाल के मध्यावधि चुनावों में मिली बड़ी हार की एक वजह इजरायल विरोधी भावनाओं का बढ़ना बताया है।
CBS के '60 मिनट्स' कार्यक्रम में बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि उनका खुद चुनाव में न होना (मतदान पत्र पर नाम न होना), कुछ अलोकप्रिय रिपब्लिकन उम्मीदवार, और युद्ध व पेट्रोल-डिजल की ऊंची कीमतों को लेकर लोगों की नाराजगी भी हार के कारणों में से एक थे।
इन चुनावों में डेमोक्रेट्स ने प्रतिनिधि सभा (हाउस) और सीनेट दोनों पर कब्जा जमा लिया।
जेडी वेंस ने इजरायल को समर्थन पर फिर से विचार करने को कहा
चुनाव नतीजों के बाद रिपब्लिकन पार्टी के अंदर इस बात पर नई बहस छिड़ गई है कि इजरायल को उनका मजबूत समर्थन चुनावों में पार्टी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह।
उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सुझाव दिया है कि मतदाताओं को फिर से जीतने के लिए इस रिश्ते पर दोबारा गौर करना चाहिए।
इसी बीच, ट्रंप अपनी टीम में कुछ फेरबदल भी कर रहे हैं। उन्होंने स्टीफन मिलर को चीफ ऑफ स्टाफ बनाया है और कहा है कि मार्को रुबियो विदेश मंत्री के पद पर बने रहेंगे।
बदलाव की अफवाहों के बावजूद ट्रंप ने रुबियो के काम की तारीफ की है।