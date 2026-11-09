ट्रंप ने मध्यावधि चुनाव में 'इजरायल विरोधी भावना' को बताया हार का कारण

चुनाव नतीजों के बाद रिपब्लिकन पार्टी के अंदर इस बात पर नई बहस छिड़ गई है कि इजरायल को उनका मजबूत समर्थन चुनावों में पार्टी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह।

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सुझाव दिया है कि मतदाताओं को फिर से जीतने के लिए इस रिश्ते पर दोबारा गौर करना चाहिए।

इसी बीच, ट्रंप अपनी टीम में कुछ फेरबदल भी कर रहे हैं। उन्होंने स्टीफन मिलर को चीफ ऑफ स्टाफ बनाया है और कहा है कि मार्को रुबियो विदेश मंत्री के पद पर बने रहेंगे।

बदलाव की अफवाहों के बावजूद ट्रंप ने रुबियो के काम की तारीफ की है।