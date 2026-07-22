ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं पर 200 प्रतिशत टैरिफ का ऐलान किया

ट्रंप ने फार्मा सेक्टर को दिया बड़ा झटका, जेनेरिक दवाओं पर 200 प्रतिशत टैरिफ का ऐलान

लेखन गजेंद्र 10:07 am Jul 22, 202610:07 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फार्मा सेक्टर को बड़ा झटका देते हुए, अमेरिका आने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह टैरिफ 1 अगस्त, 2026 से लागू हो जाएगा। हालांकि, पहले 2 साल तक यानी 2028 तक जेनेरिक दवाओं पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इसके बाद 100 प्रतिशत, फिर एक साल बाद 200 प्रतिशत टैरिफ लगेगा।