डोनाल्ड ट्रंप ने अब फिल्मों पर भी 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया, भारत पर क्या होगा असर?
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को फिल्मों पर भी 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह टैरिफ तभी लगाया जाएगा, जब फिल्में अमेरिका के बाहर बनी हो। ट्रंप ने इस साल मई के शुरू में ही इस तरह के शुल्क लगाने की धमकी दी थी, लेकिन बहुत सिर्फ संकेत देने से मनोरंजन उद्योग में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। अब ट्रंप की घोषणा के बाद फिल्म निर्माताओं में चिंता बढ़ गई है।
घोषणा
ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'हमारा फिल्म निर्माण व्यवसाय अमेरिका से दूसरे देशों द्वारा चुराया गया है, ठीक वैसे ही जैसे "बच्चे से कैंडी" चुराना। कैलिफोर्निया, अपने कमजोर और अक्षम गवर्नर के कारण, इससे खासतौर पर बुरी तरह प्रभावित हुआ है! इसलिए, इस लंबे समय से चली आ रही, कभी न खत्म होने वाली समस्या के समाधान के लिए, मैं अमेरिका के बाहर बनने वाली सभी फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा रहा हूं। अमेरिका को फिर से महान बनाएं!'
असर
भारत पर कितना पड़ेगा असर?
मौजूदा समय में अमेरिका में भारतीय फिल्मों को अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है, जो विदेशी बॉक्स ऑफिस में करीब 35 से 40 प्रतिशत का योगदान देता है। अगर ट्रंप इससे जुड़े कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हैं तो टिकट की कीमतें और वितरण लागत दोगुनी हो सकती है, जिससे कई भारतीय फ़िल्में रिलीज़ होने लायक नहीं रह जाएंगी। अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या 52 लाख से अधिक है, ऐसे में यह बड़ा असर डालेगी।