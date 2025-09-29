डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया

डोनाल्ड ट्रंप ने अब फिल्मों पर भी 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया, भारत पर क्या होगा असर?

लेखन गजेंद्र 07:07 pm Sep 29, 202507:07 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को फिल्मों पर भी 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह टैरिफ तभी लगाया जाएगा, जब फिल्में अमेरिका के बाहर बनी हो। ट्रंप ने इस साल मई के शुरू में ही इस तरह के शुल्क लगाने की धमकी दी थी, लेकिन बहुत सिर्फ संकेत देने से मनोरंजन उद्योग में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। अब ट्रंप की घोषणा के बाद फिल्म निर्माताओं में चिंता बढ़ गई है।